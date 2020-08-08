На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
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На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
Явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии достигла 32,24%. Такие данные опубликованы в субботу, 8 августа, на сайте Центризбиркома республики.В источнике
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