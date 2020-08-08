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На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей

Явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии достигла 32,24%. Такие данные опубликованы в субботу, 8 августа, на сайте Центризбиркома республики.В источнике
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RT на русском

Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

RT на русском05:52
РБК

ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

РБК03:31
ТАСС

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

ТАСС02:07
Коммерсантъ

В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

Коммерсантъ02:32
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ru02:27
Эхо Москвы

Около трети избирателей, по подсчетам ЦИК, досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии

Эхо Москвы03:31
Московский Комсомолец

Объявлен план протестов в день выборов в Белоруссии

Московский Комсомолец03:23
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусь02:41

Министр обороны Украины почувствовал надежду на окончание войны в Донбассе

Режим прекращения огня, который установился на линии боевого соприкосновения в Донбассе с 27 июля, дал надежду гражданам Украины, что мир установится, заявил министр обороны Украины Андрей Таран 7 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.
ИА Красная Веснавчера в 15:40

В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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РФС заменил резервного арбитра матча РПЛ между «Ротором» и «Зенитом»

Резервный арбитр матча первого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и петербургским "Зенитом" Евгений Кукуляк заменен из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщается в Telegram-канале РФС.
РИА Новости05:59

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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