На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
Смотрите также
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину из-за поездок в Крым
Спасатели РФ нашли тело еще одного погибшего при взрыве в Бейруте
Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 27 носителей коронавируса
Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей
ЦИК Белоруссии назвал преступным оппозиционный проект подсчета голосов
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии достигла 32,24%. Такие данные опубликованы в субботу, 8 августа, на сайте Центризбиркома республики.В источнике
Подробнее о событии