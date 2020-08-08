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На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей

Явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии достигла 32,24%. Такие данные опубликованы в субботу, 8 августа, на сайте Центризбиркома республики.В источнике
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РБК

ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

РБК03:31
Московский Комсомолец

Объявлен план протестов в день выборов в Белоруссии

Московский Комсомолец03:23
Коммерсантъ

В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

Коммерсантъ02:32
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ru02:27
ТАСС

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

ТАСС02:07
Эхо Москвы

Около трети избирателей, по подсчетам ЦИК, досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии

Эхо Москвы03:31
RT на русском

В Белоруссии рассказали о явке по итогам трёх дней досрочного голосования

RT на русскомвчера в 02:26
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусь02:41

Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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