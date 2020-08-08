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На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей

Явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии достигла 32,24%. Такие данные опубликованы в субботу, 8 августа, на сайте Центризбиркома республики.В источнике
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Московский Комсомолец

Досрочно проголосовали на выборах в Белоруссии почти треть избирателей

Московский Комсомолец02:30
РБК

ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

РБК03:31
Коммерсантъ

В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

Коммерсантъ02:32
RT на русском

Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

RT на русском05:52
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ru02:27
ТАСС

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

ТАСС02:07
Выбор народа

Белорусская явка: прирост рекордными темпами

Выбор народавчера в 07:16
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусь02:41

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
66

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
22

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
5

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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«Монреаль» прошел «Питтсбург» и вышел в первый раунд плей-офф НХЛ

После победы «Монреаля» счет в серии до 3-х побед увеличился в пользу команды до 3:1. После перезапуска 1 августа сезона Национальной хоккейной лиги 2019/2020, квалификационные встречи Кубка Стэнли проводят в Торонто и Эдмонтоне.
Общественная служба новостей23:58