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REGNUM
REGNUM

На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней

Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» уже объявила о своей победе на парламентских выборах, её лидер Здравко Кривокапич заявил о падении «30-летнего режима» правящей партии. По предварительным данным, в 81-местном парламенте 41 место получила оппозиция, а 40 мест — правящая коалиция.В источнике
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RT на русском

ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов

RT на русском02:45
Российская газета

Президент Черногории не признал поражения на выборах

Российская газета01:36
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:39
Известия

Правящая партия Черногории набрала 35,12% голосов на парламентских выборах

Известия02:54
РИА Новости

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

РИА Новости02:37
ТАСС

Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов

ТАСС02:20
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Lenta.ru21:14

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения Пекина

Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.
Интерфакс02:32
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
РИА Новости02:34
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