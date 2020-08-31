На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней
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Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» уже объявила о своей победе на парламентских выборах, её лидер Здравко Кривокапич заявил о падении «30-летнего режима» правящей партии. По предварительным данным, в 81-местном парламенте 41 место получила оппозиция, а 40 мест — правящая коалиция.В источнике
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