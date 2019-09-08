Политика

ВедомостиВедомостиКандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома. По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

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Москва 2416:28

В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции

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