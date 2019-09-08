Политика
ВедомостиКандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома. По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 6,28% протоколов.
Вести.Ru 16:37
Теннис
Сафин оценил игру Медведева в первом сете финала US Open
RT на русском 17:56
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
РИА Новости 16:17
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Происшествия
Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне
Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.
REGNUM 20:36
Общество
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Общество
Первым заммэра Якутска назначен Максим Трофимов
Глава города Сардана Авксентьева сообщила в понедельник на еженедельной планерке, что первым заммэра Якутска назначен Максим Трофимов.
Якутия.Инфо 21:18
Происшествия
При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек
«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
Коммерсантъ 06:39
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Культура
«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
Уже третий год подряд — после «Формы воды» Гильермо дель Торо и «Ромы» Альфонсо Куарона — в Венеции побеждает фильм с самой массовой потенциальной аудиторией: нет никаких сомнений, что антикомикс Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в роли Джокера станет большим зрительским хитом.
Lenta.ru 17:03
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона с результатом 60,46% после обработки 31,22% протоколов.
Известия 15:35
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Общество
Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".
ТАСС 20:27
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
РИА Новости 20:57
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Музыка
Галанин поделился эмоциями от грандиозного фестиваля «Наши в городе»
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин поделился с РЕН ТВ эмоциями от рок-фестиваля "Наши в городе", который проходит в эти выходные на проспекте Академика Сахарова в Москве.
РЕН ТВ 07:17