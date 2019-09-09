Политика
FreeNews-VolgaНа выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов. Предварительные итоги голосования опубликовало РИА Новости.
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Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика
Предварительная явка на выборах в Мосгордуму составила 22%
Информация о явке на момент закрытия участков появилась спустя более трех часов после завершения голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Политика
Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 09:09
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу
Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 07 сентября в 06:59
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.
Москва 24 08:22
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Экономика
ПФР одобрил концепцию гарантированного пенсионного продукта Минфина
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что организация поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений «О гарантированном пенсионном продукте», которую разработал Минфин.
Коммерсантъ 10:22
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Политика
В Молдавии рассказали об «ударе в спину» России после получения скидки на газ
После предоставления Молдавии скидки на газ Россия получила «удар в спину» от правительства этой страны.
Lenta.ru 10:44
Армия и оружие
Лавров и Чавушоглу обсудили создание конституционного комитета в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Политическая Экспертиза 10:33
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Хоккей
«Монреаль» не собирается возвращать Маркова
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен исключил вероятность подписания 40-летнего защитника Андрея Маркова.
Спорт БИЗНЕС Online 01:30
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08