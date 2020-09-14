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62инфо
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму обработали 95% протоколов

Явка на обработанных участках составила 32,37%. Между партиями, которые наберут больше 5%, распределят половину думских мандатов — 20.В источнике
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В Рязанской области осталось обработать меньше процента голосов

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На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов

7 новостей17:37
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Результаты выборов в Рязанскую облдуму после обработки 71,53% протоколов. «Партия пенсионеров» обогнала «Новых людей»

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Вечерняя Рязань

На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколов

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На выборах в Рязоблдуму обработано 99,13% протоколов

МедиаРязань23:35
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В Рязанскую областную Думу прошли семь партий

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YA62.ru

После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдуму

YA62.ruвчера в 16:52

К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Согласно проекту, начиная с 2025 году проезд по дорогам регионального значения станет платным, а с 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Privet-Rostov.ru11 сентября в 05:36
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