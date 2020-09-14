62инфоНа выборах в Рязанскую облдуму обработали 95% протоколовYA62.ru4YA62.ru7 новостей62инфоРязань ОнлайнЯвка на обработанных участках составила 32,37%. Между партиями, которые наберут больше 5%, распределят половину думских мандатов — 20.В источникеОценить70Комментировать55Подробнее о событииВ Рязанской области осталось обработать меньше процента голосовRZN.info22:57На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов7 новостей17:37Результаты выборов в Рязанскую облдуму после обработки 71,53% протоколов. «Партия пенсионеров» обогнала «Новых людей»Вид сбоку18:20На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколовВечерняя Рязань17:25На выборах в Рязоблдуму обработано 99,13% протоколовМедиаРязань23:35В Рязанскую областную Думу прошли семь партий62инфо01:10После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдумуYA62.ruвчера в 16:52Показать ещё