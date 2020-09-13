Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
Губернатор Волгоградской области провел видеоселекторное совещание, в ходе которого сверил работу медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и гриппом, а также снабжение системы здравоохранения и аптек нашего региона противовирусными препаратами и средствами санитарной защиты.
На минувшей неделе Huawei провела ежегодную конференцию для разработчиков, где не только объявила о готовящейся адаптации собственной операционной системы Harmony OS к смартфонам, но и пообещала "научить" голосовой помощник Celia новым языкам — итальянскому, немецкому, русскому и японскому.