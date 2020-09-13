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62инфо
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму обработали 90% протоколов

Явка на обработанных участках составила 32,3%. Между партиями, которые наберут больше 5%, распределят половину думских мандатов — 20.В источнике
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RZN.info

В Рязанской области осталось обработать меньше процента голосов

RZN.info22:57
Вид сбоку

Официальные итоги выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва

Вид сбоку02:32
7 новостей

На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов

7 новостей17:37
Вечерняя Рязань

На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколов

Вечерняя Рязань17:25
YA62.ru

После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдуму

YA62.ruвчера в 16:52
МедиаРязань

На выборах в Рязоблдуму обработано 99,13% протоколов

МедиаРязань23:35
62инфо

В Рязанскую областную Думу прошли семь партий

62инфо01:10

Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми
REGNUMвчера в 15:48
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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Бочаров провел оперативное совещание по работе системы здравоохранения

Губернатор Волгоградской области провел видеоселекторное совещание, в ходе которого сверил работу медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и гриппом, а также снабжение системы здравоохранения и аптек нашего региона противовирусными препаратами и средствами санитарной защиты.
Волгоградская правда03:39
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Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Интерфакс03:21
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«Яндекс» поможет голосовому помощнику Huawei выучить русский

На минувшей неделе Huawei провела ежегодную конференцию для разработчиков, где не только объявила о готовящейся адаптации собственной операционной системы Harmony OS к смартфонам, но и пообещала "научить" голосовой помощник Celia новым языкам — итальянскому, немецкому, русскому и японскому.
Вести.Ru02:31