Бочаров провел оперативное совещание по работе системы здравоохранения

Губернатор Волгоградской области провел видеоселекторное совещание, в ходе которого сверил работу медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и гриппом, а также снабжение системы здравоохранения и аптек нашего региона противовирусными препаратами и средствами санитарной защиты.