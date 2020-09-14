Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.