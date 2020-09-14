Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.
Как сообщает ToDay News Ufa, авторы данного исследования выдвинули предположение о том, что при заражении коронавирусной инфекцией нейроны мозга подвергаются особенному, уникальному воздействию, которое специалисты никогда не наблюдали при заболевании другими инфекционными заболеваниями.
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.