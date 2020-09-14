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62инфо
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму обработали 95% протоколов

Явка на обработанных участках составила 32,37%. Между партиями, которые наберут больше 5%, распределят половину думских мандатов — 20.В источнике
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7 новостей

На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов

7 новостей17:37
RZN.info

В Рязанской области обработана половина протоколов голосования в облдуму

RZN.info17:28
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму осталось обработать меньше 2% протоколов

62инфо22:19
YA62.ru

После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдуму

YA62.ruвчера в 16:52
МедиаРязань

На допвыборах в гордуму Рязани обработано более половины протоколов

МедиаРязань20:05
Вид сбоку

Результаты выборов в Рязанскую облдуму после обработки 71,53% протоколов. «Партия пенсионеров» обогнала «Новых людей»

Вид сбоку18:20
Вечерняя Рязань

На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколов

Вечерняя Рязань17:25

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
1,1K

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле, на воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.
РИА Новости20:04

Обнаружена связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Как сообщает ToDay News Ufa, авторы данного исследования выдвинули предположение о том, что при заражении коронавирусной инфекцией нейроны мозга подвергаются особенному, уникальному воздействию, которое специалисты никогда не наблюдали при заболевании другими инфекционными заболеваниями.
ToDay News Ufa10 сентября в 17:09
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
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