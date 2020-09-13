Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Как сообщили порталу "Новые автомобили" в пресс-службе российского автогиганта, в первую очередь к дилерам поступит внедорожный седан Lada Vesta Cross Black, а также кросс-универсал Vesta SW Cross Black.
Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
Пятеро полицейских погибли и семеро получили ранения при атаке радикального движения «Талибан»* в провинции Каписа на востоке Афганистана, передаёт телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.