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62инфо
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму обработали 80% протоколов

Явка на обработанных участках составила 32,2%. Между партиями, которые наберут больше 5%, распределят половину думских мандатов — 20.В источнике
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7 новостей

На выборах в Рязанскую облдуму обработано более половины протоколов

7 новостей17:37
Вечерняя Рязань

На выборах в Рязанскую областную Думу обработана половина протоколов

Вечерняя Рязань17:25
62инфо

На выборах в Рязанскую облдуму обработали 80% протоколов

62инфо18:53
YA62.ru

После обработки трети протоколов ЕР набирает 45% на выборах в облдуму

YA62.ruвчера в 16:52
МедиаРязань

На выборах в Рязоблдуму обработано 79,59% протоколов

МедиаРязань18:53
RZN.info

Результаты на выборах в рязанскую облдуму. Обновляется

RZN.infoвчера в 15:00
Вид сбоку

Результаты выборов в Рязанскую облдуму после обработки 71,53% протоколов. «Партия пенсионеров» обогнала «Новых людей»

Вид сбоку18:20

Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ruвчера в 04:14

«Передадим в Гаагу»: Украина заявляет о наличии «доказательств вины России» под Иловайском

Генпрокуратура Украины намерена передать в Гаагу документы, якобы свидетельствующие о вине России в разгроме ВСУ и националистических батальонов в котле под Иловайском.
Военное обозрениевчера в 10:48

Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Российская газетавчера в 13:00
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUMвчера в 09:08
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Пятеро полицейских погибли при атаке талибов на востоке Афганистана

Пятеро полицейских погибли и семеро получили ранения при атаке радикального движения «Талибан»* в провинции Каписа на востоке Афганистана, передаёт телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.
RT на русскомвчера в 01:33