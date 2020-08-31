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REGNUM
REGNUM

На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней

Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» уже объявила о своей победе на парламентских выборах, её лидер Здравко Кривокапич заявил о падении «30-летнего режима» правящей партии. По предварительным данным, в 81-местном парламенте 41 место получила оппозиция, а 40 мест — правящая коалиция.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Lenta.ru21:14
RT на русском

ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов

RT на русском02:45
Известия

Правящая партия Черногории набрала 35,12% голосов на парламентских выборах

Известия02:54
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:39
РИА Новости

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

РИА Новости02:37
ТАСС

Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов

ТАСС02:20
Газета.Ru

В Черногории надеются на улучшение отношений с Россией

Газета.Ru04:44

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.
РИА Новостивчера в 15:12
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14-летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой

Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки Многие заметили, что девочка больше не стрижет волосы очень коротко, и мало того, недавно Шайло решила надеть короткие шорты.
Курьер. Среда. Бердск01:52
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В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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