На выборах в парламент Черногории обработано более 98% бюллетеней

Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» уже объявила о своей победе на парламентских выборах, её лидер Здравко Кривокапич заявил о падении «30-летнего режима» правящей партии. По предварительным данным, в 81-местном парламенте 41 место получила оппозиция, а 40 мест — правящая коалиция.