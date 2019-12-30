Кино

Piter.tvPiter.tvНа выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за прошедшие четыре дня. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Комедия "Холоп" вышла в прокат 26 декабря.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат по итогам выходных

РИА Новости02:12

Кассовые сборы в России за уик-энд 26-29 декабря: уверенное лидерство «Холопа»

Страницы Воронежской культуры01:54

«Холоп» собрал больше всех зрителей к кинопрокате

SM News28 декабря в 04:13

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

ТАССвчера в 18:04

О чём главные кинопремьеры этой недели

RT на русскомвчера в 13:51

Комедия «Холоп» выигрывает последний уик-энд года с кассой около 300 млн рублей, «Союз спасения» всё больше отстаёт

Кинобизнес сегоднявчера в 10:24

Фильм «Союз спасения», снятый Первым каналом, не смог возглавить российский прокат

Эхо Москвы01:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

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Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Закон, согласно которому граждане имеют право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
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В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
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Vivo назвала смартфоны, которые обновятся до Android 10

В марте 2020 года до Android 10 обновится флагманский смартфон Vivo NEX 3. Новые V17 и V17 Neo – в июне 2020.
The GEEK 27 декабря в 07:57
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Космос

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Авто

Volkswagen начал приём заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7

В основе кроссовера Jetta VS7 лежит Skoda Karoq, при этом у «паркетника» оригинальная передняя часть и новые задние фонари.
Газета DAILY вчера в 12:54
Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Российская газета вчера в 00:33
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.
ТАСС 02:07
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Политика

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Происшествия

Стрельба произошла в церкви в Техасе

Интерфакс 01:58
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС вчера в 16:31
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Происшествия

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
РИА Новости 00:23
Единоборства

Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом

Rusvesna.su вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова

Gazeta.SPb 28 декабря в 15:41
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
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РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Происшествия

Три рыбака предположительно утонули в Калужской области

Под Калугой три человека могли утонуть во время рыбалки на озере Жерелево. Об этом 29 декабря ТАСС рассказали в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 07:36
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда

Чемпионат вчера в 09:36
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Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
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