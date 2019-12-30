Кино
Piter.tvНа выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за прошедшие четыре дня. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com за период с 26 по 29 декабря. Комедия "Холоп" вышла в прокат 26 декабря.
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Кассовые сборы в России за уик-энд 26-29 декабря: уверенное лидерство «Холопа»
Страницы Воронежской культуры01:54
Комедия «Холоп» выигрывает последний уик-энд года с кассой около 300 млн рублей, «Союз спасения» всё больше отстаёт
Кинобизнес сегоднявчера в 10:24
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