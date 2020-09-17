На выплаты безработным направят более 122 млрд руб. в 2021 году
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Более 122 млрд рублей из бюджета РФ будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.В источнике
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