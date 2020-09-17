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ТАСС
ТАСС

На выплаты безработным направят более 122 млрд руб. в 2021 году

Более 122 млрд рублей из бюджета РФ будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.В источнике
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Известия

Более 153 млрд направят в 2021 году на выплаты за первого ребенка

Известия08:35
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москва07:47
БИЗНЕС Online

На обеспечение работы президента РФ и его администрации направят 14,9 млрд рублей

БИЗНЕС Online08:25
Российская газета

Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного

Российская газета08:30
РЕН ТВ

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВ07:46
ТАСС

Россия планирует потратить на космос в 2021-2023 годах 577 млрд рублей

ТАСС08:38
Будущее России. Национальные проекты

На нацпроект «Здравоохранение» из бюджета в 2021-2023 годах планируют направить около 706 млрд

Будущее России. Национальные проекты08:42

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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