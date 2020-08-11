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ТАСС
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС04:41
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Газета.Ru

Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Газета.Ru04:59
Парламентская газета

На выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделили 65,9 млрд рублей

Парламентская газета05:20
Интерфакс - Россия

Голикова: почти 66 млрд руб. выделено на «президентские» выплаты медикам

Интерфакс - Россия05:19
Вечерняя Москва

Почти 66 миллиардов рублей выделено на доплаты медикам в России

Вечерняя Москва05:12
ГЛАС.RU

Более 65,9 млрд. рублей выплатят борющимся с коронавирусом медикам

ГЛАС.RU05:28
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

ТАСС04:41
Суть событий

Специалист рассказала о реальной ситуации с дополнительными выплатами медикам

Суть событий02:55

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

Киевский суд перевел под домашний арест обвиняемую по делу об убийстве Шеремета

Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, а затем ее освободили под залог.
ТАСС09:11

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
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