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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей из федерального бюджета.В источнике
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Дума ТВ

Голикова рассказала о начале вакцинации от COVID-19 в России

Дума ТВ05:08
Интерфакс - Россия

Голикова: почти 66 млрд руб. выделено на «президентские» выплаты медикам

Интерфакс - Россия05:19
Вечерняя Москва

Почти 66 миллиардов рублей выделено на доплаты медикам в России

Вечерняя Москва05:12
ГЛАС.RU

Более 65,9 млрд. рублей выплатят борющимся с коронавирусом медикам

ГЛАС.RU05:28
Газета.Ru

Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Газета.Ru04:59
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

ТАСС04:41
Суть событий

Специалист рассказала о реальной ситуации с дополнительными выплатами медикам

Суть событий02:55

Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
RT на русском04:23

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Одна из дочерей Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса РФ первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19 Препарат не содержит в себе компонентов COVID-19 и основан на аденовирусе человека.
АМИТЕЛ06:15
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Лавров и Маас обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с германским коллегой Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток — 2" с учетом санкционного давления США.
РИА Новости06:01

Неспокойная ночь в Минске: протесты продолжились, есть жертвы

Протесты в Минске и ряде других городов Белоруссии, начавшиеся после объявления официальных результатов выборов президента страны (80,08% у Александра Лукашенко, 10,09% у Светланы Тихановской – ред.), продолжились вечером 10 августа.
РИА Новости Крым03:12
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СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в СК.
ТАСС05:58

Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.
Комсомольская правда03:01
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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