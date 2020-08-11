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ТАСС
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В источнике
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ГЛАС.RU

Более 65,9 млрд. рублей выплатят борющимся с коронавирусом медикам

ГЛАС.RU05:28
ТАСС

На президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд рублей

ТАСС04:41
Интерфакс - Россия

Голикова: почти 66 млрд руб. выделено на «президентские» выплаты медикам

Интерфакс - Россия05:19
Вечерняя Москва

Почти 66 миллиардов рублей выделено на доплаты медикам в России

Вечерняя Москва05:12
Газета.Ru

Правительство выделило 65,9 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Газета.Ru04:59
Парламентская газета

На выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделили 65,9 млрд рублей

Парламентская газета05:20
Суть событий

Специалист рассказала о реальной ситуации с дополнительными выплатами медикам

Суть событий02:55

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
28

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
3

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
107

В горсовете прошла комиссия по экономической и промышленной политике

Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам доложили о создании условий для развития механизма финансовой, имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса города Липецка.
Липецкое время04:59