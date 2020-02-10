Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа выплаты к юбилею Победы выделят 71 млрд рублей

По словам премьер-минстра России Михаила Мишустина на выплаты к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) правительство направит из федерального бюджета более 71 млрд руб. Выплаты также получат ветераны в странах Балтии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Михаил Мишустин
Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате тем, кто внес свой вклад в достижение победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае.
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