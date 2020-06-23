с чего всё началось

В Минтруде отметили, что в России более 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование единовременных выплат на детей этого возраста направят более 274 миллиардов рублей. Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 4,4K

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