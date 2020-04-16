Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец05:35
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Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело 09:21
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Бюджетный iPhone SE представила Apple
Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 вчера в 12:48
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В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
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Одно российское дерби попало в топ-50 мировых дерби
В топ вошло одно российское дерби – между московскими «Спартаком» и «Динамо». Их вражда заняла 41-е место рейтинга.
Metaratings 10:13
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Общество
Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля
"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:14
Политика
Парад Победы 9 мая перенесут на новую дату
NashGorod.ru вчера в 13:58
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Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Экономика
Коронавирус превратит США во второстепенную державу
Пандемия может ухудшить положение США на мировой арене, считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, известный умением делать деньги там, где другие получают проблемы.
Ридус 17:24
Кино
Раскрыт актерский состав седьмого сезона «Сватов»
Одной из главных интриг седьмого сезона для поклонников «Сватов» оставался ответ на вопрос, смогут ли они увидеть в новых сериях всех полюбившихся актеров.
Стерлеград 14 апреля в 07:50
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Авто
Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
Энергетика
Российский бюджет в мае получит меньше 1 доллара за баррель нефти
По данным Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более 19 долларов за баррель.
ФедералПресс 10:38
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru 15:27
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Общество
В 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим карантина
В Ленобласти в 13 населённых пунктах усилили режим ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
DP.RU 11:14
Экономика
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России
В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Фигурное катание
ISU отменил чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году
Соревнование должно было состояться с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале (Канада), однако из-за пандемии коронавируса сначала первенство было перенесено, а затем и вовсе отменено.
Metaratings 12:41
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35