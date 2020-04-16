Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Законы сохранения занятости

Российская газета12:55

Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

Известия06:49

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

РИА Новости05:43

На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

RT на русском05:50

Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

Московский Комсомолец05:35

Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

REGNUM05:45

Выплаты из бюджета в связи с COVID-19 охватят более 500 тыс. компаний

РБК06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
3,5K
Наука

Древние люди использовали каменные шары для дробления костей

Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело 09:21
9
Гаджеты

Бюджетный iPhone SE представила Apple

Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 вчера в 12:48
569
Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
404
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
12
Футбол

Одно российское дерби попало в топ-50 мировых дерби

В топ вошло одно российское дерби – между московскими «Спартаком» и «Динамо». Их вражда заняла 41-е место рейтинга.
Metaratings 10:13
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
704
Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
832
Общество

Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля

"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:14
Политика

Парад Победы 9 мая перенесут на новую дату

NashGorod.ru вчера в 13:58
1,8K
Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
17
Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело 01:58
172
Авто

Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях

Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
1
Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
9
Экономика

Коронавирус превратит США во второстепенную державу

Пандемия может ухудшить положение США на мировой арене, считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, известный умением делать деньги там, где другие получают проблемы.
Ридус 17:24
7
Кино

Раскрыт актерский состав седьмого сезона «Сватов»

Одной из главных интриг седьмого сезона для поклонников «Сватов» оставался ответ на вопрос, смогут ли они увидеть в новых сериях всех полюбившихся актеров.
Стерлеград 14 апреля в 07:50
70
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
352
Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
14
Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

РИА Новости 05:32
338
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
69
Здоровье

Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
425
Энергетика

Российский бюджет в мае получит меньше 1 доллара за баррель нефти

По данным Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более 19 долларов за баррель.
ФедералПресс 10:38
221
Происшествия

На складе Большого театра нашли труп

"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru 15:27
22
Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
1,1K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Общество

В 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим карантина

В Ленобласти в 13 населённых пунктах усилили режим ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
DP.RU 11:14
19
Экономика

Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России

В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Вести.Ru 04:45
939
Фигурное катание

ISU отменил чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году

Соревнование должно было состояться с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале (Канада), однако из-за пандемии коронавируса сначала первенство было перенесено, а затем и вовсе отменено.
Metaratings 12:41
5
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru вчера в 20:35
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное