Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

Известия06:49

Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

REGNUM05:45

На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

RT на русском05:50

Мишустин обещает помощь полумиллиону компаний, пострадавших от коронавируса. Непродовольственный ретейл теперь в списке

Фонтанка.Ру05:38

Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

Московский Комсомолец05:35

Выплаты из бюджета в связи с COVID-19 охватят более 500 тыс. компаний

РБК06:41

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

РИА Новости05:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области.
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
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Общество

Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

РИА Новости 13:11
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Происшествия

Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке

Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM 10:50
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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GM-АвтоВАЗ получила новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
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Общество

Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
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В сети появилась фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077

В сеть утекла фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077. Возможно, лимитированную серию представят 20 апреля.
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Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет

В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна.
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В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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На Брянск обрушился ураганный ветер

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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