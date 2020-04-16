Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец05:35
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Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии.
Lenta.ru 15:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области
За последние сутки пришли новые результаты анализов, взятых у граждан с подозрением на COVID-19, и список заболевших пополнился еще 65 жителями области.
Время Н 04:44
Экономика
МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году
Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 3%.
REGNUM 14 апреля в 11:54
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
РИА Новости 13:11
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Происшествия
Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке
Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM 10:50
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
Общество
Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Игры
В сети появилась фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077
В сеть утекла фотография Xbox в стиле Cyberpunk 2077. Возможно, лимитированную серию представят 20 апреля.
CyberSport.ru 14:39
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 04:37
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия 13:08
Космос
15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет
В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна.
ГТРК Башкортостан 14 апреля в 13:50
Происшествия
Нелегальные продавцы устроили потасовку в Севастополе
Инцидент произошёл в районе остановки общественного транспорта «Московский рынок», продавцы утроили потасовку с сотрудниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов.
Krym.News 07:33
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
На Брянск обрушился ураганный ветер
Городской телеканал (Брянск) 13:21
Здоровье
Жительница Адыгеи с коронавирусом родила и выздоровела
Беременная пациентка инфекционной больницы в Адыгее родила здорового ребенка и вылечилась от COVID-19.
Известия 15:54