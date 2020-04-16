Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

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