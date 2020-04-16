с чего всё началось

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на финансовую помощь государства в условиях коронавируса. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в ходе заседания кабмина.

Более 500 тысяч компаний смогут получить выплаты в связи с пандемией

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Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 765

Здоровье В Петербурге выросла стоимость лечения пациентов с COVID-19 по полису ОМС "Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 – на 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении комитета по здравоохранению. 5

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Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 34

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 2,5K

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Общество Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми. 139

Общество Количество заражённых коронавирусом в Кузбассе увеличилось Ещё утром, по данным на 11:00 14 апреля подтверждённых случаев было 15. Три человека выписались из больниц ранее. 21

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 53

Кино Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов» Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал, кто из актеров снимается в седьмом сезоне телепроекта. 72