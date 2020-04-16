Экономика
КомпанияБолее 500 тысяч компаний смогут получить выплаты в связи с пандемией
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на финансовую помощь государства в условиях коронавируса. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в ходе заседания кабмина.
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с чего всё началось
Прямые выплаты государства на зарплаты предназначены для 500 тысяч компаний с 3 миллионами сотрудников, пострадавших от распространения нового коронавируса, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании кабинета министров.Вести.Ruвчера в 06:15
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
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