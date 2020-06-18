Экономика

REGNUMREGNUMЕщё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей. Общая сумма субсидий с учётом добавленных средств превысит 5 млрд 22 млн рублей.
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с чего всё началось

На президентские выплаты медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.
ТАСС04:56

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Мишустин пообещал более миллиарда рублей работающим с коронавирусом врачам

Фонтанка.Ру05:39

На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей

Комсомольская правда05:31

Мишустин: На президентские выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, выделят еще более 1 млрд руб

Агентство Москва05:08

Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

Газета.Ru05:15

Общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов рублей

Вести.Ru05:14

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

RT на русском05:30

Еще более 1 млрд рублей выделят на выплаты медикам по COVID-19

Известия04:59
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба

Российская газета 08:36
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Политика

Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом

Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
715
Общество

Забастовка в «СГЭТ». Водители троллейбусов сообщили о 13-часовом рабочем дне

Взгляд-инфо 07:13
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1K
Происшествия

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Lenta.ru 07:07
37
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
15
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
21
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
333
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
37
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
18
Армия и оружие

Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

РБК вчера в 15:01
58
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
11
Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
122
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Происшествия

Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге

Pravda.Ru 09:09
10
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
187
Футбол

УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан потеряли свой бизнес

Певица Наташа Королева сообщила, что за время пандемии потеряла свой бизнес, которым она занималась помимо шоубиза.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
126
Армия и оружие

Поступающие на запад Ливии грузы США могут иметь военный характер

Слово и Дело 08:44
Здоровье

К стандартному режиму работы вернулись семь московских стационаров

К стандартному режиму работы в столице вернулись семь стационаров, которые ранее перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, они уже приняли свыше 1,8 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 07:45
3
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
327
Общество

Расчет больничных и пособий в РФ изменится с 19 июня

С 19 июня в России начинают действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, а также по беременности и родам.
ФАН вчера в 21:14
6
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
1,1K
Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
56
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
8,4K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
4,7K
Политика

В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль 16 июня в 07:56
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Космос

Установлено число пригодных для жизни планет в Млечном Пути

Профиль вчера в 04:49
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