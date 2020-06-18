Экономика
REGNUMЕщё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам
Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей. Общая сумма субсидий с учётом добавленных средств превысит 5 млрд 22 млн рублей.
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с чего всё началось
Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.ТАСС04:56
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Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Российская газета 08:36
Политика
Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом
Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Общество
Забастовка в «СГЭТ». Водители троллейбусов сообщили о 13-часовом рабочем дне
Взгляд-инфо 07:13
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Футбол
УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации.
ТАСС Спорт 08:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан потеряли свой бизнес
Певица Наташа Королева сообщила, что за время пандемии потеряла свой бизнес, которым она занималась помимо шоубиза.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Здоровье
К стандартному режиму работы вернулись семь московских стационаров
К стандартному режиму работы в столице вернулись семь стационаров, которые ранее перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, они уже приняли свыше 1,8 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 07:45
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ изменится с 19 июня
С 19 июня в России начинают действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, а также по беременности и родам.
ФАН вчера в 21:14
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Политика
В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко
Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль 16 июня в 07:56
Космос
Установлено число пригодных для жизни планет в Млечном Пути
Профиль вчера в 04:49