Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей.

с чего всё началось

Глава правительства напомнил, что в середине апреля на выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку уже было направлено более 3,9 млрд рублей. Общая сумма субсидий с учётом добавленных средств превысит 5 млрд 22 млн рублей.

Ещё один миллиард рублей пойдёт на президентские выплаты медикам

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