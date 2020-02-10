Общество
Российская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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