Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Газета.Ru04:31

Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

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Голикова: выплаты к юбилею Победы получат более миллиона россиян

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Российская газета02:13

Мишустин: более 71 млрд руб. направят на выплату ветеранам в апреле-мае

Интерфакс - Россия01:41

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском01:36

Голикова сообщила о процедуре выплат для ветеранов к 75-летию Победы

РБК03:45
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