Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Никаких заявлений подавать гражданам не надо - деньги придут автоматически в апреле-мае.
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Михаил Мишустин
Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате тем, кто внес свой вклад в достижение победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае.
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