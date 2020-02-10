Общество
RT на русскомНа выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Происшествия
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе
По уточненным данным, один человек погиб, еще десять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с фурой в Яшкинском районе.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста
Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Происшествия
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах
Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Здоровье
В школах Саратова продлен карантин по ОРВИ
Стоит отметить, что на территории Саратова карантин продлен дпо 16 февраля включительно, а в Энгельсе на один день дольше - по 17 число.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Здоровье
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля
По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.