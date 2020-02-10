Общество

RT на русскомRT на русскомНа выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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