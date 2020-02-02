Происшествия
Российская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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Наука
Российские ученые выявили механизм, влияющий на деление раковых клеток
Учёные из Сеченовского университета провели исследование механизма образования микротрубочек, составляющих клеточный скелет, которое позволит разрабатывать лекарственные препараты, предотвращающие деление опухолевых клеток в организме.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Здоровье
В Чите аптеки за неделю продали трехгодичный запас медицинских масок
Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Футбол
«Реал» с минимальным счетом победил «Атлетико» в мадридском дерби
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Армия и оружие
«Аль-Каида» заявила о причастности к нападению на базу во Флориде
SITE Intelligence Group, компания, проводящая мониторинг деятельности террористических группировок, заявила о причастности «Аль-Каиды»1 к недавней стрельбе на американской военной базе.
Экономика
Экономический прогноз на февраль 2020 года
Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Политика
В России поправят Конституцию и запретят снюс
2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Происшествия
На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом
В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.
Общество
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Наука
Слой за слоем: как работает 3D-принтер
Готовый слой смещается вниз, и печатается новый, и так до тех пор, пока не будет готов весь элемент.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Технологии
Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит
Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
Общество
У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди
У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди.
Хоккей
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня» от ЦСКА
Екатеринбургский клуб досрочно вышел в плей-офф КХЛ благодаря поражению «Куньлуня» от ЦСКА (0:3). Пекинский коллектив за пять матчей до конца регулярного чемпионата потерял шансы опередить «Автомобилист», что позволит российской команде не опуститься ниже восьмого места в Восточной конференции КХЛ.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.