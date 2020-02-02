Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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