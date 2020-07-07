На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

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