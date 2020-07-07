Происшествия
RT на русскомНа юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол
Семин раскритиковал «Локомотив» за назначение Николича
Известный футбольный тренер Юрий Семин высказал своё мнение о решении «Локомотива» пригласить на его место Марко Николича.
ГЛАС.RU 08:47
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Космос
Редкие «серебристые облака» наблюдали омские астрономы
Жители Омской области станут свидетелями редкого природного явления — в самом разгаре сезон видимости так называемых серебристых облаков.
Известия вчера в 00:57
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Экономика
В Оренбургской области повысились коммунальные тарифы
Для Гайского городского округа с 1 января 2020 по 30 июля 2020 рост тарифов был нулевым, зато с 1 июля по 31 декабря 2020 – аж 5,6. Опубликованы и сами тарифы.
Гай.рф 02:45
Футбол
«Челси» претендует на Кая Хаверца и готов платить ему 8 млн евро в год
Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до конца июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 млн евро.
Bobsoccer 06:06
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском вчера в 18:57
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Портал Поиск 04:55
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Политика
Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов
Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Технологии
Sony заплатит 10 тысяч долларов за взлом прошивки PlayStation 4
Sony заплатит пользователю PlayStation 4, который нашел уязвимость консоли.
Cyber.sports.ru 09:44
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
Экономика
10% за квартал: Reuters подсчитал степень обвала экономики Украины
Киев, 7 июля 2020, 16:53 — REGNUM Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года) из-за карантинных ограничений, говорится в материале Reuters, обнародованном 7 июля.
REGNUM 09:53
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Общество
«Ведомости» опубликовали заявление в поддержку Ивана Сафронова
Редакция газеты "Ведомости" выступила в поддержку бывшего журналиста издания Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене.
ТАСС 10:56