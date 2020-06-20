Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.

На юге Москвы затопило несколько дорог

Армия и оружие Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию Любое вероятное вмешательство Египта в Ливии будет наделено международной легитимностью, так как направлено на прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ от террористических группировок. 4

Футбол Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах Систематическое нарушение болельщиками правил социальной дистанции в первых матчах чемпионата России после длительной паузы может стать причиной отмены возможности присутствия любителей футбола на стадионах.

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 406

Наука Определено необходимое для колонизации Марса количество людей Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты. 35

Авто Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч. 1

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 44

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 1K

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 67

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Происшествия В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 16

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Политика Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. 185