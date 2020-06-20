Общество
Радио 1На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
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Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Армия и оружие
Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию
Любое вероятное вмешательство Египта в Ливии будет наделено международной легитимностью, так как направлено на прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ от террористических группировок.
News.ru 11:37
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев во Франции
Газета.Ru вчера в 15:10
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
Завод "АвтоВАЗ" убрал из прас-листа комплектацию седана Lada Vesta Luxe Prestige.
Деловое.ТВ вчера в 14:18
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com 08:43
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Общество
От названия «эскимо» отказались в США из-за дискриминации эскимосов
Американский производитель мороженого эскимо решил отказаться от названия сладости по рекомендации компании Dreyer’s (дочернее предприятие Nestle).
ToDay News Ufa 07:44
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Футбол
Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах
Систематическое нарушение болельщиками правил социальной дистанции в первых матчах чемпионата России после длительной паузы может стать причиной отмены возможности присутствия любителей футбола на стадионах.
ProstoProSport 13:22
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Тульская служба новостей вчера в 14:24
Общество
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Lenta.ru 18:44
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru вчера в 14:43
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Происшествия
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
КП - Калининград 16:34
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Политика
Глава Минэнерго оценил уровень завершенности «Северного потока-2»
Новак утверждал, что завершить строительство проекта сможет судно «Академик Черский».
РБК 07:05
Политика
Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение
Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается.
REGNUM 14:02
Космос
NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Lenta.ru 15:15
Космос
Установлено число пригодных для жизни планет в Млечном Пути
Профиль 17 июня в 04:49