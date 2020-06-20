Транспорт
Радио 1На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
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Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 10:00
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
Evo-rus.com 03:37
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59
Футбол
«Шахтер» стал чемпионом Украины
Советский спорт 15:15
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
RT на русском 15:52
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса
В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru 10:00
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Политика
Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги
Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну.
ТАСС 14:49
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Наука
В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com 07:45
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова собирается стать опекуном матери
Ефремова не скрывает — она свела общение с матерью к минимуму.
StarHit.ru 18 июня в 23:30
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Футбол
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Киберспорт
Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября
FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного.
Чемпионат 18 июня в 20:28
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21