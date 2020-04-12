Общество
Волгоградская правдаНа юге России ожидаются аномальные холода
В Гидрометцентре сообщили, что температура в южных регионах опустится ниже нормы на четыре градуса. Аномальное похолодание обещают синоптики в ближайшие дни на юге России. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на мнение Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ.
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Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС00:38
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ГТРК Калуга 03:50
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«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
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Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
Наука
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Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
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Вечерняя Москва 08:35
Политика
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Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Известия 05:37
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Экономика
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
РБК 07:14
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
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Lenta.ru вчера в 11:26
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В Германии число выздоровевших впервые превысило число зараженных
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В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным
Порядок оказания медицинской помощи беременным изменили в Москве.
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Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
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