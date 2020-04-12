Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В Гидрометцентре сообщили, что температура в южных регионах опустится ниже нормы на четыре градуса. Аномальное похолодание обещают синоптики в ближайшие дни на юге России. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на мнение Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ.

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