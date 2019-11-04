Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие санкционировано столичными властями. Его участники пройдут колоннами от улицы Перерва до станции метро "Люблино".

Экономика Бюджет Украины недосчитался в октябре почти восемь миллиардов гривен В октябре 2019 года государственный бюджет Украины недополучил около 8 млрд. гривен, что составляет почти 10% планового показателя этого периода.

Политика Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей 4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.

Общество На Петербург надвигается метель В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Политика Владимир Путин подписал закон о компенсациях членам ЖСК Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, смогут получать денежное возмещение за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.

Спорт WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года Главный менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд заявил, что исполком организации планирует вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца года.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Армия и оружие Столтенберг ответил на призывы исключить Турцию из НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал звучащие в последнее время все чаще призывы исключить Турцию из НАТО.

Политика Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.

Музыка Названы обладатели премии MTV Europe Music Awards-2019 В испанской Севилье завершилась церемония награждения лауреатов музыкальной премии MTV Europe Music Awards-2019, сообщает РИА "Новости".

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.

Экономика Кому пригодится пенсионный план После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию.

Политика Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

Экономика Акции McDonald’s упали на 2% после увольнения гендиректора Стоимость акций McDonald’s упала после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, сообщает CNBC.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.