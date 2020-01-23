Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

РИА Новости00:44

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Интерфакс01:15

Два человека пострадали при стрельбе в гостинице на юго-западе столицы

Агентство Москва00:52

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на юго-западе Москве

ТАСС01:00

Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы

Москва 2401:30

Два человека пострадали во время стрельбы в столичной гостинице

Вечерняя Москва00:53

На юго‑западе Москвы в гостинице произошла перестрелка

РИАМО02:29
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Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда

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Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
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Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
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Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
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Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
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Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон

Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu занял Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
RuNews24.ru 04:35
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Общество

Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек

Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.
Известия 06:05
Политика

Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом.
ТАСС 04:17
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
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Украинский моряк рассказал о «похищенных» с кораблей унитазах

Унитазы с задержанных в Керченском проливе трех кораблей ВМС Украины никто не снимал, о них было «неправильно доложено».
Известия 06:16
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:30
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Первые опыты уже показали, что культуры клеток меланомы, лейкоза и рака легких, полученные из биоматериалов раковых больных, замедляют свой рост в присутствии этих Т-лимфоцитов.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Общество

Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января

Член ОНК Московской области Даниил Ломакин сообщил RT, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
RT на русском 02:56
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Гаджеты

Matrox переключается на использование графических процессоров NVIDIA

Более пяти лет назад канадская компания Matrox объявила о переходе на использование графических процессоров AMD для своих специализированных видеокарт.
3DNews 02:21
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.
Известия вчера в 06:30
Футбол

Ростовская область направит 13 млн рублей на содержание «Ростов Арены»

Порядка 13 миллионов рублей направят на содержание стадиона "Ростов Арена" из бюджета Ростовской области в текущем году, из федерального - около 240 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.
РИА Новости 05:44
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Хоккей

Ковальчук предложил изменить правила серии буллитов в НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал свои идеи насчет изменения формата овертайма и серии послематчевых буллитов.
Sport24.ru 03:01
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Интерфакс 06:09
Общество

Макрон накричал на полицейских в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон накричал на полицейских в Иерусалиме, требуя покинуть Базилику Святой Анны.
Lenta.ru вчера в 11:46
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Политика

В партии Зеленского рассказали о возможных отставках в правительстве

Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о возможной отставке нескольких министров украинского правительства.
Lenta.ru 06:14
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
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