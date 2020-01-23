Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

РИА Новости00:44

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Интерфакс01:15

Два человека пострадали при стрельбе в гостинице на юго-западе столицы

Агентство Москва00:52

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на юго-западе Москве

ТАСС01:00

Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы

Москва 2401:30

Два человека пострадали во время стрельбы в столичной гостинице

Вечерняя Москва00:53

На юго‑западе Москвы в гостинице произошла перестрелка

РИАМО02:29
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Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

РИА Новости 03:19
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском 02:02
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 03:04
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда вчера в 00:41
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Технологии

ФБР заставило Apple отказаться от сквозного шифрования iCloud

Компания Apple полностью исключила планы по внедрению сквозного шифрования в резервные копии iCloud. Это произошло из-за жалобы ФБР.
Профиль 21 января в 10:35
Политика

Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль

РБК 04:40
Кино

Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов

Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Общество

Телеграфный передатчик хотят достать с «Титаника»

Специалисты планируют послать на дно специального робота, который достанет с затонувшего корабля телеграфный передатчик, с которого 15 апреля 1912 года был передан сигнал бедствия "SOS".
Pravda.Ru вчера в 12:37
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Общество

Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

Югополис 01:48
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева продает свой легендарный Кадиллак

Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева решил продавать свой автомобиль Cadillac.
Время Н 02:35
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Общество

Макрон поспорил с израильскими полицейскими

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Мой Брянск 21 января в 04:52
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Футбол

ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Газета.Ru 01:31
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ 20 января в 22:19
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Происшествия

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

ТАСС Наука вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
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