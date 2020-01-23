Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

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