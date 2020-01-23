Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

РИА Новости00:44

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Интерфакс01:15

Два человека пострадали при стрельбе в гостинице на юго-западе столицы

Агентство Москва00:52

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на юго-западе Москве

ТАСС01:00

Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы

Москва 2401:30

Два человека пострадали во время стрельбы в столичной гостинице

Вечерняя Москва00:53

На юго‑западе Москвы в гостинице произошла перестрелка

РИАМО02:29
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