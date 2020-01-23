Происшествия
РИА НовостиНа юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Футбол
Отчим Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Ротенберга
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, высказался по поводу владельца "Сочи" Бориса Ротенберга-старшего, передает "Чемпионат.com".
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Политика
Путин пожал руку принцу Чарльзу
Общество
Вячеслав Володин устроил разнос за саратовскую школу №99
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин остался недоволен визитом на улицу Университетскую в Саратове.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Происшествия
Гаишник объяснился за остановку машины спешащего в церковь замглавы полиции
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Наука
В Тибетском леднике обнаружены ранее неизвестные науке древние вирусы
Футбол
Итальянец Маттиусси назначен новым тренером-реабилитологом «Ростова»
Специалист уже присоединился к «Ростову» на сборе в Абу-Даби, где команда готовится ко второй части сезона.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Политика
В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту
В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Интернет
Microsoft сделает Bing поиском по умолчанию в браузере Chrome для клиентов Office 365 ProPlus
«Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, корпоративные клиенты с помощью Google Chrome смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, включая возможность доступа к соответствующей информации о рабочем месте прямо из адресной строки браузера», — говорится в опубликованном недавно документе Microsoft, в котором компания рассказала о будущих изменениях.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова принял вызов Волочковой и показал свой шпагат
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин разместил пост в инстаграме и написал, что принимает «ШпагатныйЧеллендж» Анастасии Волочковой.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Политика
Израильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак
Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Общество
Российский эксперт в Давосе заявил об эпидемии цифрового аутизма
К подростковому возрасту дети в России и США находятся онлайн около 70% времени, наступила по сути эпидемия цифрового аутизма.