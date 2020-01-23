Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

РИА Новости00:44

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Интерфакс01:15

Два человека пострадали при стрельбе в гостинице на юго-западе столицы

Агентство Москва00:52

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на юго-западе Москве

ТАСС01:00

Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы

Москва 2401:30

Два человека пострадали во время стрельбы в столичной гостинице

Вечерняя Москва00:53

На юго‑западе Москвы в гостинице произошла перестрелка

РИАМО02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
RT на русском 07:50
Здоровье

Диетолог опровергла информацию о полезном свойстве грейпфрута

Хотя грейпфрут содержит мало калорий и неплохо подходит для диетического питания, его способность непосредственно расщеплять жиры является мифом.
Московский Комсомолец 06:26
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Общество

Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда

Интерфакс 06:15
Политика

Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе»

РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.
РЕН ТВ 07:39
Общество

Российские туристы отказываются от туров в Китай

Один из крупнейших туроператоров России Интурист зафиксировал отказ туристов от поездки в Китай, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
ИжевскИнфо.РУ 07:11
Общество

На улицы Екатеринбурга вышли слоны

Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
REGNUM 07:27
Происшествия

Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено

В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
News.ru 03:08
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 07:36
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар

Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Газета.Ru 04:47
Политика

Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным

Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Футбол

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Авто

Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги

Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на аукционе 15 февраля.
Газета.Ru 06:02
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

ToDay News Ufa 06:59
Общество

Из-за коронавируса в Китае изолируют уже второй город

Хуанган станет уже вторым городом в Китае, изолированным из-за вспышки эпидемии нового коронавируса.
Life.ru 05:05
Общество

Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами

Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан.
Live24 вчера в 23:59
Космос

Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры

Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
News.ru вчера в 09:31
Происшествия

Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
BFM.ru 07:31
Кино

Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.
Газета.Ru вчера в 04:24
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 07:06
Происшествия

Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
Армия и оружие

В Бурятии военные тренировались доставлять боеприпасы

Восток-Телеинформ вчера в 22:26
Хоккей

Прохоркин: Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова

«Никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова – и когда он был в команде, и когда ушел», — отметил Прохоркин, добавив, что уважение в раздевалке к Ковальчуку было всегда, и от молодежи, и от ветеранов команды.
Нева Спорт вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Толкалина позировала в образе Венеры

В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
WomanHit.ru 04:55
Финансы

ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка

Центральный банк России хочет дифференцировать надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему, говорится в докладе регулятора об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию.
ПРАЙМ 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное