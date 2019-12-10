Об инциденте сообщается на сайте Следственного комитета. Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, было обнаружено в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова. В настоящее время правоохранительные органы осматривают место преступления.

На юго-западе Москвы обнаружен труп девушки, завернутый в одеяло

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