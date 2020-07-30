Следствие возбудило уголовное дело о подготовке террористических актов в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков в четверг, 30 июля, передает «РИА Новости». Отмечается, что задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

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