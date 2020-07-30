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РИА Новости
РИА Новости

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков.В источнике
Андрей Равковбелорусский военачальник
Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке террористического акта.
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ТАСС

После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта

ТАСС03:12
РИА Новости

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

РИА Новости03:09
Интерфакс

Задержанных «вагнеровцев» заподозрили в подготовке терактов

Интерфакс02:43
Вести.Ru

Совбез Белоруссии: задержанные россияне готовили теракт

Вести.Ru02:51
RT на русском

Задержанных в Белоруссии россиян заподозрили в подготовке теракта

RT на русском02:51
Коммерсантъ

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов

Коммерсантъ02:45
РБК

Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

РБК02:54
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости03:04
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газетавчера в 11:12
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На Кубани ребенка унесло на матрасе в море

Сотрудники "Кубань-СПАС" краевого управления МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и администрации Приморско-Ахтарского района провели в акватории Азовского моря уникальную операцию по спасению пятилетней девочки, которую унесло очень далеко от берега на надувном матрасе.
Российская газетавчера в 15:02
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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Сергей Когогин устроил на трассе тест-драйв нового тягача

Гендиректор набережночелнинского автогиганта Сергей Когогин проехал за рулем магистрального тягача «КАМАЗ-54901» по участку трассы «М7» и протестировал модель в условиях, близких к реальной эксплуатации.
Kazanfirst.ru28 июля в 04:29
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