На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков.