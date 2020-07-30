На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
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Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков. В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков.В источнике
Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке террористического акта.
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