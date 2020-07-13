Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа загородном рынке элитной недвижимости Подмосковья наметился дефицит

"Объем предложения сократился как на первичном рынке (-13%), так и на вторичном (-6%) рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья по итогам I полугодия 2020 года", - отметили в компании. Это привело к сокращению объем сделок на первичном рынке на 35%.
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Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
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