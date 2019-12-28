Армия и оружие
ПолитРоссияНа закупку вооружений Минобороны потратило 1,5 триллиона рублей
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и мероприятий в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) российское военное ведомство потратило более 1,5 триллиона рублей. Об этом он сообщил в интервью изданию «Красная звезда».
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с чего всё началось
Об особенностях военно-технической политики, результатах совершенствования отечественной системы вооружения в уходящем году рассказывает заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей КРИВОРУЧКО.Красная звездавчера в 16:01
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