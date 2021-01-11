На замену лифтов в 2021 году выделят 1,35 млрд рублей
На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.В источнике
С чего всё началось
Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов
На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Но в регионах их зачастую не хватает — приходится пользоваться рассрочкой.
Известия16:01
Подробнее о событии