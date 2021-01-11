На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.

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С чего всё началось Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Но в регионах их зачастую не хватает — приходится пользоваться рассрочкой. Известия 16:01