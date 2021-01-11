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Известия
Известия

На замену лифтов в 2021 году выделят 1,35 млрд рублей

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.В источнике
С чего всё началось
Известия

Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Но в регионах их зачастую не хватает — приходится пользоваться рассрочкой.
Известия16:01
Подробнее о событии
VSE42.RU

Власти России усовершенствуют тысячи домов в 2021 году по программе капремонта

VSE42.RU21:48
Телеканал 360°

На ускоренную замену лифтов выделили 1,35 млрд рублей

Телеканал 360°19:16
Вечерняя Москва

Государство выделит 1,35 миллиарда рублей на замену лифтов

Вечерняя Москва20:14
Аргументы и Факты

В этом году на замену старых лифтов выделят 1,35 млрд рублей - Известия

Аргументы и Факты20:04
URA.Ru

«Известия» узнали срок замены всех старых лифтов в регионах РФ

URA.Ru19:27
News.ru

СМИ узнали сроки замены всех старых лифтов в России

News.ru21:12
Известия

На замену лифтов в 2021 году выделят 1,35 млрд рублей

Известия17:15

Индия намерена направить в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

«В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре—октябре, большая группа представителей Вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400»,сообщает издание.
Военное деловчера в 01:41