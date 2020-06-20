Общество
РБКНа западе Германии установили памятник Ленину
В городе Гельзенкирхен в западной Германии открыли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает газета Die Welt. Его установили по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), уточняет издание.
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Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Хоккей
Лучший нападающий в мире: челябинец Сергей Макаров празднует день рождения
В НХЛ провел 424 игр, набрав 384 очка (134+250). Дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и 8 раз чемпионом мира.
Царьград 19 июня в 02:18
Политика
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
Общество
Россиянам перечислили причины отказа выезда за границу
Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу.
Lenta.ru вчера в 23:14
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com вчера в 12:20
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Гаджеты
Новый флагманский планшет Samsung получит аккумулятор на 10090 мАч
Новый флагманский планшет производства компании Samsung обзаведется аккумулятором с внушительной емкостью 10090 мАч.
Актуальные Новости 00:45
Кино
Зрителей расстроило утверждение Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы
Зрителей расстроило утверждение американской актрисы Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы.
Lenta.ru 18 июня в 09:49
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Представитель Кремля предположил, что Путина волнует возможность что-либо предпринять не только для того, чтобы вывести отношения между странами из сложившегося "ужасного" состояния, но и чтобы не "оголять" мировую стабильность и безопасность.
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
RT на русском вчера в 14:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 19 июня в 02:04
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Экономика
В ПФР сказали, кому повысят пенсии до 16 тысяч рублей
Например, в Сахалинской области пенсионеры, которые проживают в центральных и южных районах, будут получать после 80 лет выплату в повышенном до 15 921 рубля размере.
Primpress.ru вчера в 15:30
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
Авто
Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 18 июня в 03:31
Происшествия
Группа подростков убила и изнасиловала школьницу
По версии следствия, один из участников группы завел девочку в лес, где сначала задушил ее, а потом пригласил своих друзей, чтобы изнасиловать ребенка.
Megatyumen.ru 00:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов
Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 19 июня в 00:40
Армия и оружие
Возле берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
Неизвестную подводную лодку в территориальных водах на юге страны обнаружили военнослужащие Сил самообороны Японии.
ИА Красная Весна вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46