Общество

BFM.ruBFM.ruВ Германии установили двухметровый памятник Ленину

Памятник Ленину установлен в немецком городе Гельзенкирхен. Инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии, пишет РИА Новости. Городская администрация была против.
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На западе Германии установили первый памятник Ленину

Российская газетавчера в 18:54

В Германии появился памятник Ленину

РИА Новостивчера в 12:35

На западе Германии установили памятник Ленину

РБКвчера в 15:48

На западе Германии появился первый памятник Ленину

Газета.Ruвчера в 12:58

В Германии установили памятник Ленину

Известиявчера в 18:25

В Германии установили первый памятник Ленину

Московский Комсомолецвчера в 12:42

В ФРГ поставят памятник Ленину

Экспресс газета19 июня в 07:22
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Общество

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

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Футбол

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Бывший игрок сборной Франции Франк Рибери отметил, что не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.
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Общество

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РБК 19 июня в 10:38
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Армия и оружие

NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США

18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
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Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова

ФАН вчера в 17:35
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Общество

Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции

К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Авто

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Происшествия

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RuNews24.ru вчера в 07:50
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Общество

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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Игры

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Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
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Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

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Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Энергетика

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Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров.
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Футбол

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Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Общество

Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»

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Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

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Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

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Как работают Яндекс.Новости?
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