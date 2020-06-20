Общество
BFM.ruВ Германии установили двухметровый памятник Ленину
Памятник Ленину установлен в немецком городе Гельзенкирхен. Инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии, пишет РИА Новости. Городская администрация была против.
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Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
Футбол
Рибери до сих пор не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году
Бывший игрок сборной Франции Франк Рибери отметил, что не понимает, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в 2013 году.
Матч ТВ вчера в 19:31
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Армия и оружие
NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США
18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова
ФАН вчера в 17:35
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
Происшествия
Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50
Общество
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Политика
Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
Энергетика
Цены на бензин в России продолжили рекордно расти
Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров.
Lenta.ru 18 июня в 08:42
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Общество
Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.
Эхо Москвы 02:29
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн на аукционе
На американском аукционе была продана гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.
Газета.Ru вчера в 21:54
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Общество
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00