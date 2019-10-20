Пожар в складском помещении на западе Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

На западе Москвы локализовали пожар на складе

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