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РИА Новости
РИА Новости

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир.В источнике
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НТВ

Взрыв газа в Москве: очевидцы спасли семью с детьми

НТВ08:33
Москва 24

Очевидцы помогли спасти детей из дома на улице Кубинке, где произошел взрыв

Москва 2406:49
Интерфакс

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном доме на западе Москвы

Интерфакс04:04
ТАСС

Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве

ТАСС03:20
Агентство Москва

Крупный пожар произошел в доме на западе Москвы

Агентство Москва03:14
РБК

При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

РБК04:31
РИА Новости

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

РИА Новости05:40

Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMe08:14
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
1,5K

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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