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РИА Новости
РИА Новости

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир.В источнике
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РИА Новости

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

РИА Новости05:40
Агентство Москва

Пожар в жилом доме на улице Кубинка ликвидирован

Агентство Москва03:50
ТАСС

Пожар в жилом доме на улице Кубинка в Москве ликвидировали

ТАСС04:04
Москва 24

Очевидцы помогли спасти детей из дома на улице Кубинке, где произошел взрыв

Москва 2406:49
RT на русском

Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве

RT на русском05:12
Интерфакс

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном доме на западе Москвы

Интерфакс04:04
РБК

При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

РБК04:31

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ruвчера в 04:40