На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
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В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир.В источнике
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