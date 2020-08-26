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РИА Новости
РИА Новости

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир.В источнике
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ТАСС

Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве

ТАСС03:20
НТВ

Взрыв газа в Москве: очевидцы спасли семью с детьми

НТВ08:33
РБК

При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

РБК04:31
РИА Новости

Депутат: нужен механизм доступа в квартиры для проверки газовых плит

РИА Новости09:40
Агентство Москва

Крупный пожар произошел в доме на западе Москвы

Агентство Москва03:14
Интерфакс

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном доме на западе Москвы

Интерфакс04:04
Москва 24

Число пострадавших от взрыва в жилом доме на Кубинке возросло до пяти – СМИ

Москва 2403:39

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице Минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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