Коронавирус
RT на русскомНа западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ. Отмечается, что в нейтральной зоне находятся тысячи людей, ожидающих автобусы, которые заберут их на Украину.
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Общество
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах.
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Общество
Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Происшествия
В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Происшествия
Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое
В два раза увеличилось количество калужан, остающихся на карантине дома. Накануне было 433 человека, сегодня уже 972 человека.
Происшествия
Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде
Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел пенсии и пособия за апрель
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Общество
США обогнали Китай по количеству заражений коронавирусом
США вышли на первое место по количеству заболеваемости коронавирусом нового типа, там зафиксировали уже 85991 случай заражений, 1300 человек скончались, выздоровели около тысячи человек, по данным Университета Джона Хопкинса.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 1036
Количество зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались уехать на Украину
Крымские правоохранители задержали на границе с Украиной троих граждан России, которые нарушили предписания о самоизоляции и пытались выехать в соседнее государство.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж
Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Экономика
Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне
Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.