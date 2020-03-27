Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ. Отмечается, что в нейтральной зоне находятся тысячи людей, ожидающих автобусы, которые заберут их на Украину.

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

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